"Mindannyian úgy tekintünk az önkéntességre, hogy nincs mese, ez most az az időszak, amikor mindenkinek segítenie kell – jelentette ki Hanna. – Emellett sok mindent megtanulhatunk így testközelből, és bár nem számítottam rá, hogy ezért pénzt is kapunk majd, most ott tartunk, hogy napi 10-15 ezer forintot keresek önkéntesként, ami bevételi forrásnak sem utolsó. Nem emiatt csináljuk, de ez mindenképp egy plusz. Úgy érezzük, hogy megbecsülik a munkánkat"- mondta Hanna a Metropolnak, akinek az a feladata, hogy koordinálja az oltásra érkezőket, valamint tartja a kapcsolatot a háziorvosokkal.

Elmesélte azt is, hogy még mindig sokan válogatnak az oltások között:

"Összességében a többség nagyon örül, hogy végre felveheti az oltást, mégis sokan vannak azok, akik csak úgy betévednek az oltópontra, és vakcinát követelnek, méghozzá nem is akármilyet. Egyesek úgy válogatnak, mintha ez egy svédasztal lenne. Vannak, akik különböző indokokkal rukkolnak elő, hogy miért nem kaphatják meg az adott oltóanyagot, kitalálnak vagy épp letagadnak különböző krónikus betegségeket. Fontos, hogy a hozzájárulási nyilatkozatban szereplő kérdésekre mindenki őszintén válaszoljon. Az oltást követően pedig továbbra is be kell tartani a szabályokat, többen rögtön a szuri után már vennék is le a maszkot, és már a váróban elkezdenének bandázni."