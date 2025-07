Brooklyn Beckham a születésnapos húga helyett a sógorát választotta

Brooklyn Beckham fittyet hányt David Beckham 50. születésnapjára, majd a lovagi kinevezésére, nem tett említést a szülei 26. házassági évfordulójáról, és most kihagyja a húga Harper Beckham születésnapját is. Eközben viszont végig aktív volt a közösségi médiában és egyetlen dologra koncentrált: minél több alkalommal elbüszkélkedni az új családjával a Peltz-famíliával. Felköszöntötte az apósát apák napján, rengeteg képet posztolt a feleségével Nicola Peltz-cel, most pedig a húga születésnapja helyett a sógora Will Peltz eljegyzésével büszkélkedett. Ennél feltűnőbben nem tudta jelezni, hogy hova húz a szíve.

Brooklyn Beckham egyértelművé tette, hogy kizárólag a Peltz család tagjaként tekint már magára

Forrás: Northfoto

Brooklyn Beckham egy fotóval jelezte a sógora felé, hogy mennyire szereti őt

Július 10-én lesz Brooklyn húgának Harper Beckhamnek a 14 születésnapja, de ahelyett, hogy felvette volna a vele a kapcsolatot a testvére, inkább a sógora eljegyzésével büszkélkedett az Instagram-oldalán. Pedig sajtóinformációk szerint hatalmas bulit tart a Beckham család a legifjabb tagja tiszteletére, amelyen szívesen látnák a legidősebb testvérét is. A jelek azonban egyértelművé teszik, hogy Brooklyn nem fog hazalátogatni a húga születésnapi bulijára. Helyette Will-lel és az újdonsült menyasszonyával fog ünnepelni.

Gratulálok Will Peltz és Kenya Jones szeretlek titeket, és nagyon boldog vagyok, hogy eljegyeztétek egymást!

- írta a 24 órán keresztül elérhető sztorijában Brooklyn, amelyben megosztott egy képet a sógoráról és a szerelméről. A Mirror arról írt, hogy Will Peltz eljegyezte a modellként dolgozó kedvesét Kenya Jones-t. Később Brooklyn felesége Nicola is megosztotta a szerelmesek fotóját, ami mellé azt írta:

Kenya Jones-Peltz innentől örökre a nővérem leszel! Annyira örülök mindkettőtöknek!

Úgy látszik újabb taggal bővül a család az amúgy is népes család.