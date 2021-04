Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, április 8-án elhunyt Igaly Diána. Az olimpiai bajnok ekkor már másodjára került kórházba a koronavírus-fertőzés miatt. Tragikus halálhíre az egész országot mélyen megrázta.

Fia, Czirják Tamás, egy megható üzenettel búcsúzott tőle, melyet a Facebook oldalán is megosztott.