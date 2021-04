Pásztor Erzsi számára a Kossuth-díja a legkedvesebb a számtalan kitüntetés közül. A színésznő szerint olyan, mintha a figura ráköszönne az emberre, ő pedig vissza is köszön neki.

Pásztor Erzsi szívéhez annyira közel áll a Kossuth-díja, hogy még beszélget is vele. A színésznő mond valamit, a szobor pedig válaszol neki.

"Biztosan sokan azt gondolják, hogy megbolondultam, de nem zavar. Aki egyedül él, az talál magának szórakozást, nekem ez az. A díjat, ami úgy néz ki, mintha Kossuth épp nekem köszönne, ahogy leveszi a kalapját, Lajcsinak hívom, és a reggelem azzal kezdődik, hogy megkérdezem: Na, mit szólsz, milyen szörnyen rossz idő van ma is? Meg se kérdezze, válaszolni is szokott. És tudja mit? Pont azt, amit hallani akarok" - mondta a színésznő nevetve a Borsnak. Hozzátette: inkább Lajcsival beszélget, mint hogy áskálódjon. Persze, azt is tud, ha bekapcsolja a tévét, de Lajcsi számára tökéletes társaság.