Hazánkba is megérkezhet hamarosan a koronavírus indiai mutánsa. Rusvai Miklós elmondta, a vakcinák ezzel a variánssal szemben is hatékonyak.

"Az indiai vírusmutáns egy úgynevezett kettős mutáns, vagyis a koronavírus tüskefehérjéjén két ponton történt változás, de ezek lényegesen nem befolyásolták sem a vírus terjedőképességét, sem a vírusnak az immunrendszerre gyakorolt hatását" - mondta az InfoRádiónak Rusvai Miklós. Hozzátette, az eddig kidolgozott vakcinák mind védelmet nyújtanak, mivel nem történt a vírusban olyan mélyreható változás.