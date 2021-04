Várkonyi Andi magánéletéről jó ideje hallhatóak pletykák, de ő maga nem nyilatkozott ezidáig a kapcsolatáról. Többé azonban már nem titok, hogy Mészáros Lőronc a párja, és az sem, hogy össze fognak házasodni. Egy közeli barátjuk árult el részleteket a kapcsolatukról a Hot! Magazinnak.

"A környezetükben egyáltalán nem tabu a kapcsolatuk, szívesen beszélnek magukról" - mondta az ismerős. Kiderült az is, hogy a munkájukból kifolyólag régóta ismerték már egymást. "Azonban csak jóval később kerültek közelebbi kapcsolatba, nagyjából hónapokkal azután, hogy Lőrinc elvált" - mondta a barát, aki azt is elárulta, hogy féltették Andit a támadásoktól. "Amikor láttuk őket együtt, az egész olyan egyértelmű lett. Árad belőlük a harmónia és az, hogy mennyire szeretik egymást" - tette hozzá az ismerős. A lap természetesen megkereste Andit is, aki csak szűkszavúan nyilatkozott. "A magánéletemet továbbra sem szeretném a címlapokon élni; remélem, ezt megértitek. A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg már pláne nem az" - mondta Andi.