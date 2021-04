Az országos tisztifőorvos a Sinopharm-vakcina újabb szállítmányáról is tájékoztatást adott.

"Sok száz ember dolgozott azon, hogy meggyőződjünk arról, hogy ez a szállítmány is megfelel valamennyi követelménynek, és beoltható az oltópontokon. Az éjszaka folyamán a bevételezést követően egy minőségi, és mennyiségi átvétel zajlott, majd ezt követően az elosztás, hiszen számos oltópontra kiszállításra kerültek még a tegnapi napon ezek a vakcinák. Valamennyi kórházi oltóponton elérhetők, és a háziorvos kollégáknak is rendelkezésre bocsátjuk" - mondta Müller Cecília.

Továbbá arról is beszámolt, hogy a Sinopharm egy elölt, teljes vírust tartalmazó, inaktivált vakcina, amilyen a magyar vakcina is lesz.

"Ez egy elölt, teljes vírust tartalmazó, inaktivált vakcina, mindegyik vakcina típus attól függően, h milyen technológiával alakították ki, más-más módon váltja ki azt az immunreakciót ami védelmet biztosít. A Sinopharmra jellemző h nagyon hatékony, erős immunválasz alakul ki, az úgynevezett nukleokapszidokkal szemben" - magyarázta.

"Mivel a teljes vírust tartalmazza elölt formában, erős immunválasz tud kialakulni, ezért bizakodunk abban, hogy ez a vakcina rendkívül hatásos lesz majd a különböző variánsokkal szemben is. Ezek a vizsgálatok zajlanak, most még nem tudunk erre vonatkozóan kijelentéseket tenni, denem véletlen az sem, hogy a magyar vakcina előállításához ezt a módozatot választottuk, tehát a magyar vakcina is a teljes vírus elölt változatát fogja tartalmazni" - jelentette ki.