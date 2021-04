Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos elmondta, hogy az unió tagállami felajánlásokon keresztül segíti Újdelhi járvány elleni védekezését. Tájékoztatása szerint Írország 700 oxigénkoncentrátort, egy oxigéngenerátort és 365 lélegeztetőgépet, Belgium kilencezer adag vírusellenes gyógyszert, Románia 80 oxigénkoncentrátort és 75 oxigénpalackot, Luxemburg 58 lélegeztetőgépet, Portugália 5503 adag oltóanyagot és hetente 20 ezer liter oxigént, valamint Svédország 120 lélegeztetőgépet ajánlott fel. A következő napokban várhatóan további uniós tagállamok, köztük Franciaország és Németország is támogatást ajánlanak fel - közölte.

Az EU teljes szolidaritását fejezi ki az indiai néppel, és a továbbiakban is kész mindent megtenni azért, hogy támogassa a dél-ázsiai országot a koronavírus-járvány jelentette kihívásokkal teli időszakban - tette hozzá az uniós biztos.



Az 1,35 milliárd lakosú Indiában sorra dőlnek meg a járvány újonnan regisztrált fertőzöttjeinek napi rekordjai. Keddre 323 144 újabb fertőzöttet regisztráltak, ezzel együtt immár 17,6 millió fertőzöttet jegyeztek fel az országban a járvány kezdete óta. Ez volt az egymást követő hatodik nap, hogy 300 ezernél is több fertőzött bukkant fel az országban, igaz, mintegy 30 ezerrel kevesebb az előző napihoz képest. Indiában a legutóbbi adatok szerint 197 894 ember vesztette életét a fertőzés következtében.

Az országban az elmúlt napokban hiány alakult ki a járvány elleni küzdelemhez szükséges, alapvető egészségügyi felszerelésekből. Január eleje óta Indiában 142 millió adag védőoltást adtak be, ebből 3,3 milliót az elmúlt napon.