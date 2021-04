A gyanú szerint 1 millió dollár, vagyis átszámítva csaknem 300 millió forint összértékben adott el olyan szereket, amelyek semmilyen betegésget nem gyógyítanak. A floridai Mark Grenont (62) és három fia a Genesis II Egészségügyi és Gyógyító Egyházon keresztül értékesítette a mérgező fehérítőt, amit olyan csodaszernek neveztek, ami a COVID-19, a rák, az Alzheimer-kór, a cukorbetegség, az autizmus, a malária, a hepatitis, a Parkinson-kór, a herpesz, a HIV / AIDS és más súlyos betegségek kezelésére alkalmas.

A szer valójában nátrium-kloritot és vizet tartalmaz, ami klór-dioxiddá válik, ha szájon át visszük be. Ez egy erős fehérítő, amelyet általában textíliák és papír fehérítéséhez használnak. Természetesen az FDA (Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet) figyelmeztette az embereket, hogy ne vásárolják ezeket a készítményeket, hiszen nemhogy nem hatásosak, hanem egyenesen veszélyesek: súlyos hányást, hasmenést és életveszélyes alacsony vérnyomást okozhat.

Több tízezer palackot adtak el ebből a veszélyes szerből. Az ügyet súlyosbítja, hogy a korábbi polgári per bírósági végzését nem tartották be, és megfenyegették a szövetségi bírát. A letartóztatásukkor az is kiderült, hogy a család a hátsó udvarukban gyártotta a szert. Ezeken kívül több fegyvert is lefoglaltak. Ha elítélik őket, életfogytig tartó börtönbüntetést kaphatnak - írja a Justice.gov.