Gulyás Gergely kiemelte az online sajtótájékoztatón, hogy érdemes azoknak is regisztrálni, akik még nem tették meg, mivel most gyorsan hozzá lehet jutni a védőoltásokhoz és a védettségi igazolványokhoz is. Naponta egyébként több tízezren regisztrálnak, így hazánkban rohamosan növekszik az oltottak száma.

4,176 millió védettségi igazolványt gyártottak eddig - nyilatkozta a miniszter, majd hozzátette, körülbelül 600 ezer olyan igazolvány készült, amit azok kaptak, akik átestek a fertőzésen.

Gulyás elmondta, hogyha meglesz a 4 millió beoltott, akkor éjféltől lesz a kijárási tilalom, és 11 óráig lehet vásárolni. A védettek mehetnek étterembe és szállodába, a bezárt szabadidő-létesítményeket és sporteseményeket is lehet védettségi igazolvánnyal látogatni. Ezentúl edzőterembe is csak a védettek, és az igazolt sportolók mehetnek.

Védettségi igazolvánnyal karanténkötelezettség nélkül lehet majd jönni az országba, ha meglesz a 4 millió beoltott

- felelte az egyik kérdésre Gulyás Gergely, aki azt is hozzátette, hogy a 4 millió beoltott akár már pénteken is meglehet.