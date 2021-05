Szendrei Bence, akit a nézők a TV2 Séfek séfe műsorából ismerhetnek, és felesége, Teodóra mindent megtesznek kislányuk éltéért. Bíborka tavaly nyáron született, egészségesen. Ugyan tartási dongalábat diagnosztizáltak nála, de mindenki azt mondta nekik, hogy azt majd kinövi. A gyerek 2 hónapos korában azonban a szülei úgy érzékelték, a kislány nem úgy reagált a külvilágra, ahogyan a vele egykorúak, ezért elvitték kivizsgálásra.

"Később minden félelmünk beigazolódott, kiderült, hogy Bíborka egy úgynevezett GM1-gangliozidózis-betegségben szenved. Egy nagyon ritka lizoszomális tárolási betegség, ami körülbelül 100-200 ezer gyerekből egyet érint" - mondta a Naplónak az apa. Bíborka most 9 hónapos, folyamatosan fejlesztik, de mostanra már kevésbé lát, és a hallása is romlott.

A betegségnek még nincs gyógymódja, így fokozatosan pusztul az agy, illetve a gerincvelő idegsejtjei (neuronjai). Kislányunk betegsége az 1-es típusba sorolható, amiről azt kell tudni, hogy Bíborka várható élettartama nagyon rövid, 1-3 év. Természetesen mindent megteszünk, hogy megpróbáljunk ezen változtatni, de nagyon nehéz. Nem egy olyan kórról van szó, amit egyszer majd kinő, vagy kap bármilyen gyógyszert, kezelést és néhány hét alatt meggyógyul" - mondta Bence. Természetesen minden tőlük telhetőt megtesznek a gyógyulásért.