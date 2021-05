Ütemesen halad az oltási program, ezért újabb szakaszba léphetünk: a 16-18 év közöttiek is megkaphatják a vakcinát - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában. Dömötör Csaba hozzátette: a 16-18 évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-e után kerülhet sor.

Ebben az esetben is regisztrációra van szükség, ezért arra kérjük a 16-18 év közöttieket és szüleiket, hogy ha még nem tették meg, akkor regisztráljanak - mondta.Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel a regisztrációval lehet majd online jelentkezni a jövő heti oltásokra. Megjegyezte: a 16 és 17 évesek esetében az oltásoknál szülői hozzájáruló nyilatkozatra is szükség lesz.



Azért tudunk újabb szakaszba lépni, mert Magyarországon elegendő számú vakcina áll rendelkezésre. Ha tovább haladunk az oltási programban, akkor még inkább újraindulhat az élet és a nyarunk is szabadabb lehet - mondta az államtitkár.

Dömötör Csaba köszönetet mondott mindenkinek a szabályok betartásáért és az oltási programban való részvételért.