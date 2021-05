A Variety amerikai portál arról ír, hogy egy bírói határozat szerint Kevin Spacey zaklatási pere csak akkor folytatódhat, ha az eddig csak C.D.-ként emlegetett vádló felfedi kilétét. 10 napja van arra, hogy a nyilvánosság elé álljon.

C.D. néhány éve azzal állt elő, hogy Kevin Spacey zaklatta őt 14 éves korában, és ezért most 40 millió dollár kártérítést követel. Az Oscar-díjas színészt egyébként többen is megvádolták, ezt pedig a karrierje alaposan megsínylette: kiírták a Kártyavár című sorozatból, és A világ összes pénze című filmből is.