Igyekeznek meghatározni, nagyjából hová is érkezhet az elszabadult kínai rakéta, amely a Föld felé tart. Most valamennyire sikerült leszűkíteni a kört.

Kína rakétája tart a Föld felé, és hamarosan bele fog csapódni. Ugyanis hiba csúszott a Long March 5B kilövésébe, és a rakéta saját pályára állt, most 27 600 kilométer per órás sebességgel tart felénk.

Nagy része valószínűleg elég majd a légkörbe érve, de egyes darabkái becsapódhatnak. Azt próbálják most megsaccolni, hová fognak érkezni, de pontosan csak akkor tudják megmondani, ha már közel van.



Valamennyire azonban már sikerült leszűkíteni a kört: vélhetőleg az északi 41,5. és a déli 41.5. szélességi fok között várható valahol. Ebbe a területbe beletartozik egész Afrika, Dél-Amerika jelentős része, Észak-Amerika egészen New Yorkig, Ausztrália, és Ázsia déli fele és Európának egy kis része délen – adta hírül a BBC.

A szakértők szerint nincs ok az aggodalomra, mert jó eséllyel az óceánban kötnek majd ki a darabok, nem valószínű, hogy eltalálnak valakit. Bár egyszer már történt hasonló eset, amikor Elefántcsontpart területére hullottak a fémdarabok, és több tetőt is megrongáltak.