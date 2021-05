Egy budaörsi dúlalakásban szülte meg gyerekét egy miskolci nő. Csakhogy a baba nem sírt fel, a két dúla ennek megfelelően járt el, de nem sikerült újraéleszteni a csecsemőt. A helyszínre hívtak egy koraszülöttmentésre szakosodott szolgálatot, de sajnos ők sem tudták megmenteni a baba életét.

Egyelőre nem lehet tudni, mi okozta a gyerek halálát, és azt sem, hogy kórházi körülmények között elkerülhető lett-e volna a tragédia, a nyomozás egyelőre tart.

A két dúla úgy tudni, rendelkezik szülésznői végzettséggel. Egyikük tíz éve csatlakozott egy dúlakörhöz, ahol a holisztikus bábaságról is szervezett ismereteket. A másik nő egy bábaház tagja de egyben dúla is. A dúla egyébként nem érhet az újszülötthöz a bábával ellentétben, ő csupán a kismama lelkével foglalkozik a terhesség és a szülés alatt.

A honlapjuk szerint még mindketten aktívan dolgoznak, a Bors munkatársa megkereste egyiküket, de közölte, nem vállal jelenleg szüléslevezetést.

Dr. Bense Tamás családorvos szerint a kórházban szülés jelentősen biztonságosabb, mint amikor otthoni körülmények között jön világra egy baba.

„Egy esetleges újraélesztéshez mindenképpen szükség van eszközökre, melyek egy kórházban rendelkezésre állnak. Ha császármetszés válik indokolttá, annak elrendelése és végrehajtása is egyértelműen orvosi feladat. Ha az otthon szülés területén nem tartózkodik szakorvos, az kockázatokkal jár. Arra is számtalan példa akad, hogy egy természetesnek tervezett szülésről csak a szülőágyon derül ki, hogy mégis művi beavatkozás szükséges" – mondta a Borsnak az orvos.

Hozzátette, a teljesen egészséges magzat is azonnali orvosi ellátást igényelhet a szülés során fellépő komplikációk miatt.