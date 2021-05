Fekete Dávid számos embert átvert súlyos milliókkal és kilátástalan helyzetbe hozta saját családját is. Felesége beadta a válókeresetet, majd a őrizetbe vétele után ő is feljelentette a férfit, ugyanis kiderült, hogy Dávid őt is félrevezette. A Regina nevére alapított, ám valójában általa vezetett vállalkozással 73 milliós hitelt vett fel, aminek sorsáról semmit nem tud az immár három gyerekét egyedül nevelő anyuka. A családnak fogalma sincs, hova tűntek a milliók, hisz a család az utóbbi időben már Regina szüleitől kértek anyagi segítséget.

Mivel Regina feljelentette Dávidot, így már az is biztos, hogy nem fogja a börtönben látogatni férjét, így Dávidnak egyedül kell szembenéznie tette következményeivel.

Ügyfelem valóban feljelentést tett Fekete Dávid ellen, aminek a részleteiről nem beszélhetek. Ám a folyamatban lévő ügy és válás miatt jelen helyzetben semmilyen kapcsolattartás nem lenne célszerű"

- nyilatkozta a Blikknek Regina ügyvédje, Dr. Pikali Petra.

Szakértők szerint akát tizenegy évet is kaphat az egykori Megasztáros énekes, aminek az is lesz a következménye, hogy nem láthatja gyermekeit felnőni.