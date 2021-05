Müller Cecília országos tisztifőorvos a ma délelőtti sajtótájékoztatón a kismamákhoz is szólt.

A várandós és szoptatós anyák oltásával kapcsolatban azt mondta, hogy minden esetben az oltóorvos dönt az oltásról. Továbbra is érvényben marad, hogy a Pfizer és a Moderna vakcináját ajánlják - tette hozzá.

A változás abban áll, hogy a 12. hét után adják az első védőoltást, míg a második adagot is be lehet adni a várandóság időtartama alatt, jellemzően a 36. hét előtt.

-mondta Müller Cecília.