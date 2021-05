Dr. Rusvai Miklós nevét az egész ország megismerte, a szakértő mindig készséggel állt mindenki rendelkezésére, akinek információra volt szüksége a koronavírus vagy a vakcinákkal kapcsolatban. Most arról beszélt, nincs olyan oltóanyag, ami élethosszig adna védettséget.

"Járvány mindig volt és mindig lesz! Nem tudjuk, mikor lesz a következő, de jó gyakorlat vola a mostani: mindenki kapott egy virológiai alapkéozést, amitől a fejlett világban elszoktunk" - kezdte a Hot! Magazinnak. Most, száz évvel az utolsó pandémia, a spanyolnátha után a természet újra megmutatta, hogy mire képes, és jobb, ha vigyázunk" - tette hozzá. Arról is beszélt, egyénfüggő, hogy az oltás kinél mekkora immunitást vált ki, de az biztos, hogy mindenkit megvéd a haláltól és a lélegeztető gépre kerüléstől. A vakcinákat azonban időről időre újra be kell adatni.

"Egyetlen vakcina sem ad élethosszig tartó védettséget, fél év, vagy nyolc-tíz hónap múlva valószínűleg ismételni kell. A védekezésnek szerencsére másik eszközei is lehetnek a közeljövőben. Orrspray és szemcsepp formátumú vakcina is készülhet, ezen már dolgoznak" - mondta a szakember.