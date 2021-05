Ahogy arról mi is beszámoltunk, nagyon úgy fest, hogy Curtis testvére, Sz. Lajos is érintett lehet az egykori focista meggyilkolásának ügyében, a jelenleg is börtönben ülő H. Attila ugyanis vádalkut köthetett - tudta meg a Bors.

Megszületett az elsőfokú döntés K. Imre meggyilkolásával kapcsolatba hozott három gyanúsított ügyében.

"A bíróság az ügyészi indítványnak megfelelően a szökés-elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelte el 30 napra a letartóztatásukat. Az érintettek nem tettek érdemi vallomást, de a döntés ellen mindhármuk jogi képviselője fellebbezett" – mondta a lapnak a Fővárosi Főügyészség szóvivője, Bagoly Bettina.

Minden jel arra utal, hogy a börtönben lévő H. Attila vádalkut köthetett, és annak érdekében vallott, hogy kiszabaduljon.

Úgy vélem, ez nagyon kevés ahhoz, hogy bárkinek a büntetőjogi felelősségét, és a vele szembeni kényszerintézkedést megalapozza

- mondta Zamecsnik Tamás ügyvéd.

A gyanúsítás teljes mértékben megalapozatlan. Egyetlen ember vallomására alapozva 12 év után olyan személyeket, például H. Lászlót tartóztattak le, akiknek a poligráfos vizsgálata is egyértelműen kimutatja, semmi köze a történésekhez! A több ezer oldalas nyomozati anyag egyetlen betűje sem támasztja alá a gyanúsítást"

- folytatta az ügyvéd, hozzátéve, hogy a három gyanúsított közül egyikük sem követett el semmit.