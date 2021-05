Még 2018-ban történt az eset, amikor Kertész Ágnes drogot kevert párja italába, és megkéselte azt a vád szerint. Akkor egy emberként állt ki mellette az ország, ugyanis a nő arról számolt be, hogy évekig terrorizálta a párja. Állítólag GHB-t azaz Ginát tett a férfi italába, majd miután az elkábult egy 20 centis késsel háromszor megszúrta a nyakán. A közös gyerekük ez idő alatt a fürdőben volt.

Ám a nő állítja, a férfi magát sebezte meg, ő nem akarta bántani. Amikor odament hozzá dulakodni kezdtek, és mindketten súlyos sérüléseket szereztek. Csakhogy a bíróság nem hitt neki, és 10 év börtönre ítélték.

„A családon belüli erőszak tipikus példája, ami velem történt, de ez nem érdekelte a bíróságot. A volt párom évekig terrorban tartott, lelkileg megnyomorított, végül pedig ezzel az őrült akciójával börtönbe juttatott. A legjobban nem is az fáj, hogy évekre bezárnak, hanem az, hogy addig nem láthatom a gyermekemet" – mondta akkor Ágnes a Blikknek. A gyerek évek óta az édesapával él, a nő szerint teljesen ellene neveli.

Ügyvédje Áder Jánostól kért kegyelmet, amit most meg is kapott az édesanya: csak 5 évet kell leülnie, azt is fogházban.

„Ágnes valóban kegyelemben részesült. Áder János döntése értelmében 10 év helyett csak ötöt kell leülnie, és azt sem fegyházban hanem fogházban" - mondta el Ágnes ügyvédje, Dr. Lichy József a Blikknek.