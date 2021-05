Az ENSZ egészségügyi szervezete reményét fejezte ki, hogy több ország is követni fogja Franciaország és Svédország példáját abban, hogy vakcinákat adományoz a szegény országok megsegítésére létrehozott Covax programnak. Franciaország 500 ezer adag AstraZeneca/Oxford védőoltást kiosztását tette lehetővé a Covax keretében, Svédország szintén, Svájc rövidesen engedélyezi 1 millió adag védőoltás adományozását.

Más országok mellett Kanada és az Egyesült Államok engedélyezte az elmúlt hetekben, hogy serdülőket is beoltsanak a SARS-CoV-2 nevű vírus ellen. A WHO egyik vezetője azonban közölte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások Washingtonnal védőoltás-adagok megosztásáról.

"Megértem, miért akarják egyes országok beoltani a gyermekeiket, illetve a serdülőkorúakat, de az adott pillanatban arra kérem őket, hogy gondolják ezt újra, és ehelyett adományozzanak vakcinákat a Covax-nak" - jelentette ki egy genfi virtuális találkozón Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Az oltások méltányos elosztására a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség által létrehozott Covax keretében eddig 60 millió adag oltást szállítottak, a szervezet küzd a szállítási tervek betartásáért, részben amiatt, hogy India a járvány fellángolása miatt korlátozta az AstraZeneca/Oxford védőoltás exportját. Eddig világszerte összesen 1,26 milliárd adag Covid-19 elleni védőoltást adtak be.

A WHO vezetői óvatosságra intettek a vírus terjedését megakadályozó olyan intézkedések enyhítése kapcsán, mint a maszkviselés, és figyelmeztettek, hogy újabb mutánsok megjelenése várható.

Az amerikai betegségellenőrző és megelőző központok szerint az oltást felvett embereknek nem kell maszkot hordaniuk szabad téren, és többnyire a belső terekben sem.

"Nagyon kevés olyan ország van, amely feloldhatja ezeket az intézkedéseket" - mondta Szumija Szvaminátán, a WHO tudományos főmunkatársa.