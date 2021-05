Néhány angliai körzetben most már az új típusú koronavírus indiai variánsa az új fertőzéseket okozó domináns változat - jelentette be hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A friss nagy-britanniai járványadatok ugyanakkor országosan továbbra is nagyon alacsony fertőződési és halálozási számokat tartalmaznak.