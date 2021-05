Elindul a Lidl Plus, a Lidl Magyarország egyedülálló digitális hűségprogramja. A praktikus és egyszerűen használható mobilalkalmazás nem csak extra vásárlási előnyökhöz és kedvezményekhez juttatja a vásárlókat, de számos olyan hasznos funkciót is tartalmaz, mint a digitális nyugta, vagy a boltkereső, ami még azt is megmondja, melyik Lidl áruház van nyitva hozzánk legközelebb.