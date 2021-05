Tavaly február óta küzd újra alkoholfüggőségével Kiss Tibi, akkor döntötte el, hogy 15 év után újra megpróbálja felvenni a harcot az alkohollal, ami a zenekar számára is okozott nehéz pillanatokat. Nélküle azonban nincs Quimby, és ugyan a zenekar bízott abban, hogy idén nyáron már visszatér Tibi a zenekar élére, de erre sajnos egyre kevesebb az esély.

"Amíg nem teljesen biztos, hogy Tibivel együtt tudjuk folytatni a munkát, addig más énekel majd a koncerteken, kvázi helyettesítik őt. Nagyon várjuk őt vissza, de tudjuk, hogy időre van szüksége, nem siettetjük. Ez egy nehéz és hosszú a gyógyulási folyamat, lassan veszi fel a fonalat, de egyre jobban van. A zenekarból már ketten is beszéltek vele, és gyakran érdeklődünk ismerősöknél az állapotáról, de nem akarjuk zavarni. Gyógyuljon, és ha már jól van, akkor térjen vissza! Nélküle nincs Quimby, a zenekarral is azt beszéltük, hogy szóba sem jöhet, hogy Tibi nélkül folytassuk. Most az a feladatunk, hogy amíg ő visszatér addig életben tartsuk az együttest. Nagyon örülnénk, ha ez még idén nyáron megtörténne, de nem látok rá sok esélyt" - mondta a Blikknek Balanyi Szilárd, a zenekar billentyűse, vokalistája.

A terápia még tart, de néhány koncert már le van kötve. Egyelőre azonban nem árulták el, ki helyettesítheti átmenetileg Kiss Tibit.

"Pár koncert már le van kötve, és több zenésszel is tárgyaltunk arról, hogy beugranának Tibi helyére, ám a jelenlegi helyzet még elég képlékeny, ezért sem szeretnénk még elárulni, hogy kik jöhetnek szóba" - mondta Deák Melinda, a Quimby menedzsere.