Kiss Tibi alkoholfüggősége ténylegesen veszélybe sodorta a Quimby együttes jövőjét, nem mellékesen pedig az énekes magánéletében is okozott ellentéteket.

Kiss Tibi tavaly februárban, önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe, hogy végleg megszabaduljon függöségétől. Arról, hogy mi vezetett az együttes feloszlásának határáig, korábban már írtunk. Akkor csak zenésztársai nyilatkoztak, de most az énekes is üzent.