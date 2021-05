Egy spanyol séf is elismerően szólt arról paelláról, amelyet egy spanyol cég által kifejlesztett robot készít. A robot iránt már számos szállodalánc és üdülőhely is érdeklődik.

A robotot gyártó BR5 vállalat alapítója, Enrique Lillo elmondta: természetesen nem versenyezhetnek a házi koszttal, de nem is ez volt a cél, hanem az, hogy egy olyan minőséget hozzanak létre, amelyet a világ bármely országában garantálni tudnak. Lillo azt is hozzátette, hogy Japánban néhány vidámparkban és üdülőhelyen már munkába is állították a paellarobotot.



Egy spanyol séf, a Cocinea főzőiskola igazgatója, Maria Munoz csodálatos eszköznek titulálta a robotot, és miután megkóstolta, elismerően szólt a paelláról is, amelyet készített. A robot egy villanytűzhelyből és egy mechanikus karból áll, amely a pirított alapanyagokat a paellaserpenyőbe helyezi, hozzáadja a rizst, majd kevergeti, mielőtt beleöntené a halat. Egy adag paellához minden összetevőt előre el kell készíteni, és ki kell mérni. Miután az összes hozzávaló benne van a serpenyőben, a robot folyamatosan kevergeti és rázza, amíg elkészül.



Munoz szerint a robot nagyon hasznos lehet az éttermek számára, mert a robot egyszerre több paellát tud készíteni, mint egy szakács.