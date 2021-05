Puhl Sándor halála az egész sportvilágot megrázta, most neves játékosok emlékeztek meg róla.

Ahogy azt korábban megírtukPuhl Sándor a koronavírus áldozataként 65 évesen vesztette életét. Csütörtök óta őt gyászolják a focisták. A neves sportolók úgy emlékeznek most rá, hogy számukra meghatározó történeteket osztanak meg róla.

Véber György újpesti sportoló elárulta, hogy hogyan úszott meg egy sárga lapot.

„Jóban voltunk aktív játékos koromban is, nem jártunk össze, de ezt a sportbaráti viszony megmaradt később is. A meccseken sokat zrikált, volt, hogy közölte velem viccesen, azért nem ad sárgát, mert majd este én állom a számláját egy szórakozóhelyen. Igazi sportbarátot veszítettünk el, akinek a játékvezetői nagyságát nem is kell ecsetelni" - mondta a sportoló a Blikknek.