A brit egészségügyi minisztérium vasárnap este ismertetett részletes adatai alapján a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta az első oltási adagot eddig 37 943 681 embernek adták be.

Közülük 22 643 417-en a második dózist is megkapták, vagyis eddig összesen 60 587 098 adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásból.

Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 72 százaléka részesült eddig a koronavírus elleni oltás első adagjából, 43 százalék már mindkét dózist megkapta.