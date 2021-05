A Katzenbach Imre meggyilkolásával összefüggésbe hozható személyek egyikével kötött házasságot a focista özvegye. Azután is kitart mellette, hogy kiderült, férjének is köze van az ügyhöz.

Katzenbach Imre, 2009. szeptember 28-án tűnt el XVII. kerületi otthonából. Maradványaira pedig idén október 23-án találtak rá Baranyajenő térségében. Az egykori labdarúgó eltűnésének időszakában fontos szereplője volt az úgynevezett Eclipse-botránynak. A milliárdos adócsalás miatt több év börtön várt volna rá.

Mint ismert, meggyilkolásával több személy is összefüggésbe hozható, köztük H. Attila, aki a focista eltűnése után házasságot kötött Katzenbach Imre özvegyével. Együtt nevelték a nő lányát, aki korábban azt nyilatkozta, elszomorítónak tartja, hogy egy olyan személynek sikerült a családjuk bizalmába férkőzni, akit a rendőrség az édesapja meggyilkolásával kapcsolatban gyanúsít. H. Attila ügyvédje elárulta, nem tudja, mi lesz a jövőben a gyanúsított és az özvegy kapcsolatával, de tartják a kapcsolatot. "Arról fogalmam sincs, hogy a pár sorsa hogyan alakul majd, az azonban biztos, hogy egyelőre tartják a kapcsolatot. Imre felesége akkor sem hagyta el Attilát, miután kiderült, hogy tudott férje megöléséről. Sőt, Attila most azt szeretné, ha a nőt és a lányát megvédené a rendőrség, hiszen nem kizárt, hogy támadás érheti őket. Reméljük, az asszony és gyermeke meg is kapja ezt a hatósági védelmet" - mondta a Blikknek dr. Asztalos Tamás.