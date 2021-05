Fekete Dávid eddig magánzárkában volt, de mostantól már nem egyedül lesz a cellában, ugyanis áthelyezték egy kétágyasba. Zárkájának ablaka a börtön udvarára néz.

"Lejárt a kéthetes kötelező karantén, így Dávidot most már áthelyezték. Átkerült egy kétszemélyes fogdába és ha az új cellatársával nem jön ki jól, az alaposan megnehezítheti a dolgát. Mindig is könnyen teremtett kapcsolatot, nem kell neki sok idő, hogy az ember bizalmába férkőzzön, kérdés, hogy bent tudja-e kamatoztatni ezt a tudását. Egyébként nincs rossz dolga, nem bánnak vele keményen, a fogdája pedig az udvarra néz" - mondta a Blikknek egy informátor.

A lap információi szerint Dávidot már többször kihallgatták, és az is felmerült, hogy egy bűnszervezet tagjaként követett el több bűncselekményt. Az egykori énekesnek esélye sem volt szabadlábon védekezni. "A bűnismétlés ténye abból fakad, hogy a gyanúsítottat a nyomozó hatóság először 2020. május 29. napján hallgatta ki gyanúsítottként (majd utána még többször), de az első kihallgatását követően további bűncselekményeket valósított meg 2020 októberében is, novemberében is, 2021. januárjában is és februárjában is. Ez utóbbi 4 bűncselekmény közül három sikkasztásnak, egy csalásnak minősül" - mondta dr. Gaál Katalin sajtószóvivőtől.