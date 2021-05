Két hete volt Fekete Dávidnak arra, hogy felkészüljön, a napjait sok férfi rab társaságában fogja ezentúl eltölteni. A nyomozás több 100 milliós csalás miatt folyik ellene, több károsult is feljelentést tett. Ambrus Attila szerint nagyon nehéz napok várnak a börtönben Fekete Dávidra.

"Börtöne válogatja, hogy milyenek a viszonyok, de abban például biztos vagyok, hogy mostantól pokol vár a börtönben Fekete Dávidra. Nem fizikai értelemben mondom. A haja szála sem fog görbülni. Nem lenne jó reklám a büntetés-végrehajtásnak, ha egy híres embert véletlenül megvernének a srácok, vagy esetleg egy lecsiszolt fogkefe vége csúszna a lapockái közé. Ilyen biztosan nem fog vele megtörténni. Az viszont igen, hogy bekóstolják majd a fiúk. Meg fogják találni, beszólásokat fog kapni, úgy nevezik majd, hogy »rejtett munkaerő«, ami egy szexuális utalás. Pszichológiai hadviselésnek már ez is elég, nincs az az ember, aki nyugodtan alszik egy olyan közegben, ahol nála kétszer, háromszor nagyobb izommennyiséggel megáldott, kétméteres, tetovált férfiak kerülgetik. A megjelenésük is alkalmas arra, hogy elrettentsék az embert" - mondta a Borsnak a Viszkis.

Amiatt is aggódnia kell, hogy a rabok tudni fogják, gazdasái bűncselekmény miatt került be.