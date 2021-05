Több kísérlet is zajlik arra vonatkozóan, hogy a különböző gyártók koronavírus elleni vakcináit mennyire lehet szabadon kombinálni. Jelenleg még kísérleti fázisban vannak azok a kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy akár az mRNS-technológiát használó és virális vektorokkal dolgozó oltások is adhatók egymás után. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint nagy szükség van ezekre a kutatásokra, mert mérföldkövet jelenthetnek a koronavírus elleni harcban - írja a Bors.

Továbbra is az a véleményem, hogy ez a kombinálás, amit vakcina mixelésnek is hívnak, nagyon jó ötlet, mert a kombinált oltás általában erősebb immunitást eredményez, mint egyfajta vakcinával. Ennek az a magyarázata, hogy a különböző oltóanyagok, más-más a hatásmechanizmusa, így különböző immunválaszt váltanak ki. Ennek következtében, ha többfelől éri inger az immunrendszert, akkor ennek erősebb immunitás az eredménye. Egyelőre ezzel annyi baj van, hogy a vakcina gyártók ilyenkor nem vállalnak szavatosságot, ha esetleges problémák merülnek fel. Mert minden gyártó a saját termékére vállalja, de ezért is folynak most a kísérletek" - mondta a virológus. A szakember szerint a vakcinák kombinálásának több előnye is van.

"Előfordulhat például embereknél az oltástól allergiás reakció, akkor a második oltást nem javasolt beadni, vagyis másfajta oltást kell kapnia. Eddig is volt már rá példa, hogy elkeverték, nem ugyanazt kapta valaki, és nem okozott gondot. Az Astra vakcina után egyeseknél rögösödés indult el, ők is másfajtát kaptak másodiknak. Ilyen esetben például a kínai vakcina tökéletes lehet ismétlőnek. Mivel minden ember szervezete más, így különböző mellékhatások is felléphetnek. Ilyenek tehát vannak! De azért is nagy dolog a kombináció, mert nem minden országban áll rendelkezésre ugyanaz az oltóanyag" - mondta.

Hozzátette, nem csak ugyanolyan technológiával készült oltóanyagokat mixelhetnek. "Az a lényeg, hogy az mRNS-technológiát használó és virális vektorokkal dolgozó oltások sokkal erősebb immunválaszt adnak. Részben az Egyesült Királyságban, részben az Egyesült Államokban végeztek, végeznek ilyen vizsgálatokat. Ezekben első sorban jelenleg a nyugati vakcinák kombinálását vizsgálják. De nagyon jó információnk vannak így is például olyan keverésekről, mint az Astra után Moderna, Pfizer után Johnson, ám olyanról, ami a keleti vakcinákat is bevonja, olyan egyelőre még nincs. De bízom benne, hogy előbb utóbb ebben is lesz változás, akár itthon is, mert itthon mindegyik típusú vakcina elérhető" - mondta.