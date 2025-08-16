Közleményt adott ki a palota: Katalin, Vilmos és gyerekeik otthagyják eddigi lakhelyüket – Erre a házra esett a választásuk

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné és Vilmos herceg egy ideje a költözést fontolgatja. Eddig úgy lehetett tudni, hogy a Fort Belvedere-re esik a válaszásuk, de valószínűleg túl fényűzőnek találták, és Károly király is felesleges pénzkidobásnak véltea ház rendbetételét. Ami eddig csak pletyka volt, most azonban már tény: a walesi hercegi pár három gyermekével együtt elhagyja az Adelaide Cottage-ot, és még az idén új otthonba költözik. A választásuk azonban nem a Fort Belvedere, hanem a windsori Forest Lodge – erősítette meg a Kensington-palota.
A Kensington-palota hivatalos közleményében így fogalmazott: „A walesi család még idén elköltözik.” A hírek szerint Vilmos herceg és Katalin a Windsor Great Park területén álló nyolcszobás Forest Lodge-ba költöznek, amelynek költségeit, beleértve a felújításokat is, saját forrásból fedezik. Fontos részlet, ami azt erősíti meg, hogy a család továbbra sem szeretne fényűzést, hogy az ingatlanban nem lesz ottlakó személyzet. A Forest Lodge 2001-ben 1,7 millió dolláros restauráláson esett át, amely során megőrizték az eredeti falakat, a mennyezeti díszítéseket, a márványkandallókat, a velencei ablakokat és a boltozatos előszobamennyezetet. Később az épületet havi 17 500 dollárért bérelték, az ingatlan jelenleg II. fokozatú műemlékvédelem alatt áll – írja a Hello.
Vilmos és Katalin eddig a windsori négyszobás Adelaide Cottage-ban élt, miközben a gyermekek a közeli Lambrook iskolába jártak. Ezt is megtartják és további rezidenciáik is, mint a norfolki Anmer Hall, valamint a londoni Kensington-palota 1A apartmanja is a rebdelkezésükre áll.
A család költözése 2022-ben egybeesett Erzsébet királynő halálával, és az Adelaide Cottage - bár eleinte nem ajánlották, mondván, hogy túl hűvös - fontos szerepet játszott Katalin hercegnő felépülésében is, miután rákdiagnózisa miatt kemoterápián esett át.
