Apró bikiniben, egy SUP-deszkán egyensúlyozva mutatta meg formás fenekét Dua Lipa — FOTÓ

lesifotó Callum Turner bikini fejenállás
Life.hu
2025.08.16.
Lenyűgöző jógamozdulatokat mutatott be egy egy SUP deszkán egyensúlyozva az Ibizán nyaraló énekesnő. Dua Lipa két apró bikinit is magára rántott, de a kettő közül egyik sem takarta el formás fenekét, amit lefelé néző kutyatartásban emelt az ég felé.

Dua Lipa úgy érezte, jobb helyet nem is találhatna a jógagyakorlásra, mint a Földközi-tengert. Fogott hát két apró bikinit, egy halványkéket és egy bordót, egymásra húzta a fürdőruháit, és ászanázni kezdett. De nem ám olyan egyszerűen, mint egy átlagos jógagyakorló! SUP-deszkára pattant, és a vízen ringatózva mutatta meg, mennyire kiegyensúlyozott és szexi.

Dua Lipa attends the 50th Chaplin Award Gala at Alice Tully Hall at Lincoln Center in New York, New York, USA, on April 28, 2025. (Photo by Thenews2/NurPhoto) (Photo by Thenews2, M10s / NurPhoto via AFP)
Dua Lipa bomba alakja ruhában és anélkül is tökéletes
Forrás: NurPhoto

Dua Lipa vőlegénye, Callum Turner is beszállt a buliba

Dua Lipa és szerelme, Callum Turner a délelőttöt a törzsizomzata erősítésével töltötte, számos nehéz pózt bemutatva. Az énekesnő a SUP-deszkáján ringatózva is zökkenőmentesen adta elő a lefelé néző kutyatartást, így indítva el a reggeli jógagyakorlását. 

A sztár számtalanszor megmutatta már a közösségi médiában a jóga iránti szeretetét, de a pénteki bikinis gyakorlásától a legedzettebb rajongóinak is elállt a lélegzete. Az egekbe emelt popsiról, a fejenállásokról készült lesifotók lenyűgözték az énekesnő követőit. Nem is csoda, az albán származású Dua Lipa bomba teste önmagában is látványosság, hát még kitekert jógapózokban! 

A képeket Dua Lipa rajongói oldalán tudod megnézni. 

