Apró bikiniben, egy SUP-deszkán egyensúlyozva mutatta meg formás fenekét Dua Lipa — FOTÓ

Dua Lipa úgy érezte, jobb helyet nem is találhatna a jógagyakorlásra, mint a Földközi-tengert. Fogott hát két apró bikinit, egy halványkéket és egy bordót, egymásra húzta a fürdőruháit, és ászanázni kezdett. De nem ám olyan egyszerűen, mint egy átlagos jógagyakorló! SUP-deszkára pattant, és a vízen ringatózva mutatta meg, mennyire kiegyensúlyozott és szexi.
Dua Lipa és szerelme, Callum Turner a délelőttöt a törzsizomzata erősítésével töltötte, számos nehéz pózt bemutatva. Az énekesnő a SUP-deszkáján ringatózva is zökkenőmentesen adta elő a lefelé néző kutyatartást, így indítva el a reggeli jógagyakorlását.
A sztár számtalanszor megmutatta már a közösségi médiában a jóga iránti szeretetét, de a pénteki bikinis gyakorlásától a legedzettebb rajongóinak is elállt a lélegzete. Az egekbe emelt popsiról, a fejenállásokról készült lesifotók lenyűgözték az énekesnő követőit. Nem is csoda, az albán származású Dua Lipa bomba teste önmagában is látványosság, hát még kitekert jógapózokban!
