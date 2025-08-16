Optikaiillúzió-teszt: képes vagy megtalálni az elbújt baglyot 20 mp alatt?

A legtöbb embernek nem sikerül megoldani ezt a trükkös tesztet.

Ez az optikai illúzió teszt nehezebb, mint gondolnád.

Forrás: Jagran Josh

Optikai illúzió teszt, ami megdolgoztatja az agyadat

Neked sikerül megoldani?

Ha szeretnéd tesztelni, hogy a nyári melegben nem buggyant-e meg teljesen az agyad, akkor a legjobb helyen jársz: ez az IQ-teszt ugyanis a népesség jelentős százalékán kifog, de ha sikerül megoldanod, akkor bátran elkönyvelheted, hogy az agytekervényeid továbbra is tökéletesen működnek. Ez az optikai illúzió teszt azért is szuper, mert kell hozzá egy kis képzelőerő és kreativitás: a színek ugyanis nagyon egyhangúak és rengeteg apró részlet található a képen, amiket át kell nézni. Felkészültél? Akkor csapjunk bele!

A teszt feladványa.

Forrás: Jagran Josh

Szóval a képen egy erdő látható éjszakai fényben, rengeteg fával.

Az elbújt baglyot kell megtalálnod, viszont vigyázz, nem lesz könnyű dolgod!

A bagoly ugyanis nagyon okos állat és intelligensen rejtőzködik a dzsungelben.

Éppen ezért csupán az emberek 2 százaléka találja meg kevesebb, mint 20 mp alatt.

Vajon neked sikerül?

Tanulmányok kimutatták, hogy minél többet eddzük az agyunkat nehéz rejtvényekkel, egy idő után annál könnyebben oldjuk meg őket.

Szóval, ha most nem is sikerül, talán legközelebb már könnyebben fog menni.

Már csak pár másodperc van hátra, sikerült megtalálni?

Ha igen, mutatjuk, a megoldást!

A teszt megoldása.

Forrás: Jagran Josh

Íme, itt bújt el a trükkös kis bagoly. Ha sikerült megtalálni, gratulálunk, ha nem, akkor se csüggedj, legközelebb egész biztosan sikerülni fog egy másik tesztben.