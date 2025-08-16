Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
IQ-teszt

Optikaiillúzió-teszt: képes vagy megtalálni az elbújt baglyot 20 mp alatt?

Shutterstock - DimaBerlin
IQ-teszt optikai illúzió agytorna
Nagy Kata
2025.08.16.
Ebben az optikaiillúzió-tesztben az elbújt baglyot kell megtalálnod és ha sikerül kevesebb, mint 20 másodperc alatt, hivatalosan is zseninek nevezheted magad. Felkészültél?

A legtöbb embernek nem sikerül megoldani ezt a trükkös tesztet. 

Optikai illúzió teszt
Ez az optikai illúzió teszt nehezebb, mint gondolnád. 
Forrás: Jagran Josh

Optikai illúzió teszt, ami megdolgoztatja az agyadat

Neked sikerül megoldani? 

Ha szeretnéd tesztelni, hogy a nyári melegben nem buggyant-e meg teljesen az agyad, akkor a legjobb helyen jársz: ez az IQ-teszt ugyanis a népesség jelentős százalékán kifog, de ha sikerül megoldanod, akkor bátran elkönyvelheted, hogy az agytekervényeid továbbra is tökéletesen működnek. Ez az optikai illúzió teszt azért is szuper, mert kell hozzá egy kis képzelőerő és kreativitás: a színek ugyanis nagyon egyhangúak és rengeteg apró részlet található a képen, amiket át kell nézni. Felkészültél? Akkor csapjunk bele!

Optikai illúzió teszt
A teszt feladványa. 
Forrás: Jagran Josh

Szóval a képen egy erdő látható éjszakai fényben, rengeteg fával. 

Az elbújt baglyot kell megtalálnod, viszont vigyázz, nem lesz könnyű dolgod!

A bagoly ugyanis nagyon okos állat és intelligensen rejtőzködik a dzsungelben. 

Éppen ezért csupán az emberek 2 százaléka találja meg kevesebb, mint 20 mp alatt. 

Vajon neked sikerül? 

Tanulmányok kimutatták, hogy minél többet eddzük az agyunkat nehéz rejtvényekkel, egy idő után annál könnyebben oldjuk meg őket. 

Szóval, ha most nem is sikerül, talán legközelebb már könnyebben fog menni. 

Már csak pár másodperc van hátra, sikerült megtalálni? 

Ha igen, mutatjuk, a megoldást! 

A teszt megoldása. 
Forrás: Jagran Josh

Íme, itt bújt el a trükkös kis bagoly. Ha sikerült megtalálni, gratulálunk, ha nem, akkor se csüggedj, legközelebb egész biztosan sikerülni fog egy másik tesztben

Képes IQ-teszt:101 kiskutya, 1 rejtett pillangó – Te megtalálod 8 másodperc alatt?

Rendelkezel-e azokkal a képességekkel, mint egy igazi nyomozó? Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd magad ezzel a brutálisan becsapós IQ-teszttel! Készen állsz? Akkor indulhat a nyomozás!

Képes teszt: Einstein is elismerően biccentene, ha 7 másodperc alatt megtalálnád az eltűnt papagájt

Az agytorna egy új szintjére kalauzolunk téged: ami csak egy könnyed kis képes tesztnek tűnik, az valójában egy olyan kemény feladvány, ami a legszemfülesebbeken is kifog!

IQ-teszt: Az emberek 1%-os elitjébe tartozol, ha megtalálod a képen a hibát

Ez a képes rejtvény mindenki IQ-ját próbára teszi – csak a legélesebb elméjűek találják meg a hibát!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu