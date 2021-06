Egy magyar prostituáltat és egy ügyvédnőt is megölt egy olasz gyilkos Castelfrancóban. A két bűncselekményben egy a közös: a férfit mindkettőt öngyilkosságnak tüntette fel.

Mata Arietta 2018-ban halt meg, amikor olasz kuncsaftja, Pasquale C. 700 euróért végzett vele. A férfi öngyilkosságnak akarta feltüntetni tettét: a prostituált élettelen testét a vonatsínekre fektette. A környék ipari kamerái azonban lebuktatták, ugyanis felvették, ahogy a férfi a lánnyal beszélget és együtt indulnak el az állomáshoz közeli bokros területre - írja a Bors.

A nyomozók most egy másik ügyet is elővettek, mely során szintén úgy tűnt, hogy egy ügyvédnő saját kezével vetett véget életének, még pedig úgy, hogy magára gyújtotta a lakását. Kiderült, hogy az 56 éves Elena Morandival is Pasquale végzett: begyógyszerezte, ágyába fektette, majd rágyújtotta a heverőt.

A rendőrség most több régi aktát végignéz újra, azt gyanítják, hogy több áldozata is lehet az olasz sorozatgyilkosnak.