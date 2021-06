Müller Cecília elmondta, a járványügyi adatok javulnak, a szennyvízben mért víruskoncentráció alacsony, ugyanakkor a vírus továbbra is "itt van velünk", és az oltás felvétele a legjobb védekezés.

Közölte: 5 278 680-an kapták meg valamely védőoltás első adagját, míg a másodikat 4 027 056 ember.

Ezzel az oltási aránnyal továbbra is a második helyen van Magyarország - Málta után - Európában - tette hozzá. Akinél az első oltás durva kísérőjelenségekkel járt, ott - ha ezt az orvos indokoltnak látja - a második vakcina eltérhet az elsőtől.



Ismertetése szerint minden oltópont működik, és a vakcinaszállítmányok is folyamatosan érkeznek. Kedden és szerdán 375 570 Pfizer-, csütörtökön 36 ezer Janssen-, pénteken 64 800 Moderna-vakcina érkezik az országba.