A három és fél éve történt tragédia a mai napig sokkolja az embereket, most pedig lezárták a nyomozást. Bizonyosságot nyert, hogy a sofőr, Craig Whitall több drogot is beszedett, mielőtt autóba ült. Több kórházban is járt aznap, hogy extra adag metadont és antidepresszánsokat kapjon és a szemtanúk szerint alig tudott már vezetni - idézi fel az esetet a Bors.