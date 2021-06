Hűséges közönséget épített a 6PR nevű ausztrál rádiónál Howard Sattler, aki több mint 3 évtizedig volt a pályán. Ugyan attól a rádiótól egy szerencsétlenül sikerült interjú miatt távoznia kellett, nem tűnt el a nyilvánosság elől. Pályafutását újságíróként kezdte, a halála előtti években pedig hangos támogatója volt az önkéntes eutanáziának.

Élete során több betegség is megtámadta, a rákkal is megküzdött, de a ritka idegrendszeri betegséggel szemben elvesztette a harcot. 76 évesen hunyt el - írja a The New Daily.