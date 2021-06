Lezárult az európai uniós digitális Covid-igazolványokról szóló jogalkotási folyamat, amelynek célja az EU-n belüli biztonságos és szabad mozgás megkönnyítése a koronavírus-járvány alatt - jelentette be hétfőn közös közleményben az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács.

A három uniós testület vezetője által hétfőn hivatalosan is aláírt rendelet július 1-től lép érvénybe.

A Covid-igazolvány bárkinek ingyen kiállítható lesz az EU összes nyelvén, magában foglalja az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó adatokat, biztonságos lesz, és egy digitálisan aláírt QR-kódot tartalmaz. A rendelet előírja, hogy tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az igazolvány birtokosaival szemben további utazási korlátozásokat vezessenek be, eltekintve a népegészség védelméhez szükséges és arányos korlátozásoktól.



Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy 100 millió eurót mozgósít az úgynevezett Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből, hogy ezzel a tagállamok megfizethető teszteket biztosíthassanak a polgároknak.