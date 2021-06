A vádirat szerint az eset előzménye, hogy 2020. augusztus 31-én egy Veszprém melletti faluban élő férfi – videót is mellékelve – feljelentette szomszédját az állatvédőknél, hogy a komondor fajtájú kutyáját bántalmazza. Az állatvédő egyesület képviselője, egy 34 éves nő, a videót feltöltötte a közösségi hálóra, illetve szeptember 3-án rendőri intézkedést is kért a helyszínre. Ekkor a nő meg is fenyegette a férfit, hogy "szerencséje, hogy a rendőrök itt vannak, különben elásta volna". A rendőrök azonban semmiféle intézkedést nem tartottak szükségesnek, és elmentek a helyszínről.

A videó és a nő bejegyzései alapján azonban akció szerveződött a kutya megmentésére. Szeptember 23-án éjjel Budapestről egy tíz fős csapat, fiatal férfiak és nők vegyesen gépkocsival indultak a településre, ahová éjjel egy óra körül érkeztek meg. Az akcióról a videót megosztó nő is tudomást szerzett, aki egy munkatársával szintén a helyszínre érkezett.

A csoport tagjai az éjjeli időponttal mit sem törődve, a gazda kapuja előtt hangoskodni kezdtek, a zajra kisiető férfit trágár módon szidalmazták, miközben az ingatlan vaskapuját döngették, rugdosták. Az akció alatt a férfi két kiskorú gyermeke is a házban aludt, a nagy zajra pedig a szomszédok is felébredtek. A rugdosástól a kapu kinyílt, a komondor pedig kijutott az utcára, ahol a vádlottak befogták, betették az egyesület képviselőjének autójába és elhajtottak a helyszínről.

Az ügyészség vádiratában a vádlottakkal szemben – akik közül az állatvédő egyesület képviselőjét a garázdaság mellett zaklatás vétségével is vádolta – tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben tíz vádlott esetében próbára bocsátás intézkedés alkalmazására, két, korábban már büntetett vádlott esetében pedig pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

A Veszprémi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően 2-2 évre próbára bocsátotta a vádlottakat, két vádlottal szemben pedig 150-150 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A bíróság végzése még nem jogerős.

Az állat tulajdonosával szemben külön büntetőeljárás indult állatkínzás miatt, ám azt a nyomozó hatóság bűncselekmény hiányában megszüntette, mivel a kutyát ért bántalmazás nem volt olyan jellegű, hogy az a bűncselekmény törvényi tényállásában foglaltakat megvalósította volna - írja az Ügyézség.hu.