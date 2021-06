Több napig volt összezárva halott édesanyjával a két kisgyerek. A 32 éves Tiffany Spears túladagolta magát metamfetamin és fentanil keverékével magára hagyva újszülött kisfiát és nagyobb kislányát. A nagyobbik gyerek nem igazán fogta fel mi történt, mégis próbálta életben tartani testvérét, száraz tojással igyekezett megetetni. Ám sajnos a kisfiú nem élte túl.

Végül az anya felügyelőtisztje talált rájuk, aki benézett a lakás ablakán és látta, hogy a kislány felügyelet nélkül rohangál.

Tiffany holttestét a fürdőszobában találták meg, a fiáét pedig a hálóban. Az orvosszakértők megállapították, hogy túladagolás történt – írta a Crime Online.

Még felnőtekkel is megesik, hogy napokig együtt élnek egy holttesttel, mert nem jelentik be a párjuk halálát. Egy alkoholista férfi is ezt tette, hogy használhassa a neje bankkártyáját.