Bálint György, vagy ahogy az egész ország ismerte, Bálint gazda 100 évesen távozott az élők sorából. Végső nyughelye a Fiumei úti sírkertben van, habár az ország kertészének nem ez volt a kívánsága. Azt szerette volna, ha a hamvait beleszántják apja földjébe. Felesége azonban szeretett volna kilátogatni a sírhoz, ezért ez az akarata nem teljesülhetett.

Bálint gazdának rengeteg tisztelője volt, és van ma is, akik szintén kijárnak a sírhoz, egyikük meg is lepődött, amikor legutóbb ott járt. "Éveken, sőt évtizedeken át voltam Bálint György nagy tisztelője, tavalyi halálhíre mélyen lesújtott, hiszen már az Ablak című műsort is nagyon szerettem. Nem volt kérdés, hogy kimegyek a sírjához, ami meglepő látványt nyújtott. No nem azért, mert nem volt gondozott, hanem mert egészen olyan volt, mint egy földhalom, rajta egy pillangóval és egy könyvvel, hiszen író és újságíró is volt" - mondta a Ripostnak Bálint Görgy egyik nagy tisztelője.