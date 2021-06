Fekete Dávid több mint 100 milliós csalással, közokirat hamisítással és tizenegy rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésé miatt került előzetes letartóztatásba. Immáron 52 napja börtönben ül.

Szeptember 6-ig egész biztosan bent is marad, de valószínűleg ennél jóval tovább is. Ha beigazolódnak az ellene szóló vádak, akár 11 évet is kaphat.

A Bors információi szerint az énekes nagyon rosszul viseli a történteket, már az első este összeomlott. És ez csak egyre rosszabb lett. Úgy tudni, a legnehezebben azt viseli, hogy nem láthatja a gyerekeit. Volt kedvese vélhetőleg szóba sem áll vele, ugyanis állítása szerint Dávid 73 milliós hitelt vett fel a nevére.