A németeknek rúgott két gól egyik gólszerzője, Szalai Ádám közösségi oldalán megható sorokat tett közzé, melyben többek között elismerte, hogy nagyon fáj a kiesés ténye, de mégis van, ami csillapítja ezt az érzést benne.

A németekkel 2-2-es döntetlen játszó magyar válogatott másik góllövője, Schäfer András az Eb-meccs után tett döbbenetes nyilatkozatot:

Többet érdemelt a csapat, mert mind a három meccsen nagyon jól küzdöttünk. Nehéz most bármit is mondani. Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt is, büszke vagyok az egész csapatra. Nagyon rossz érzés így kiesni. Megbeszéltük a szünetben, hogy ötven percig az életünkért fogunk küzdeni és futni, sajnos a végén nem volt mellettünk a szerencse, de ilyen az élet. Remélem, a vb-selejtezőkön visszaadja nekünk azt, amit most elvett

Forrás: player.hu