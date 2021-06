Richard Branson űrhajóvállalata pénteken jelentette be, hogy a Szövetségi Repülésügyi Hatóság (FAA) kiadta az ehhez szükséges jogosítványt számukra. A Virgin Galactic hosszú évekig dolgozott azon, hogy fizető utasokat szállíthasson rövid kirándulásokra az űrbe. A vállalat még három tesztrepülést hajt végre, a legközelebbit még idén nyáron. Az eredeti tervek szerint idén Branson is részt venne egy tesztrepülésen, a fizetős utasok szállítása pedig jövőre kezdődne.



Jeff Bezos Blue Origin vállalata július 20-án indítja útnak saját rakétáját az űrbe Texasból. A Blue Origin és SpaceX űrkapszuláival ellentétben, amelyeket a földről indítanak újrafelhasználható rakétákkal, a Virgin Galactic szárnyas űrhajóját a levegőből, egy repülő gyomrából indítják útnak. Az űrhajó 2018 óta háromszor jutott fel az űrbe, két pilótával a pilótafülkében, a második útra pedig a vállalat egy harmadik alkalmazottját is felvitték.



A harmadik tesztrepülésen, amely májusban zajlott, az űrhajó 89 kilométeres magasságba jutott fel. A teszt jól sikerült, s ez megnyitotta az utat a szövetségi engedély kiadásához. Mint Michael Colglazier, a Virgin Galactic vezető illetékese elmondta: a május 22-i sikeres tesztrepülés után, és az FAA engedélyének birtokában még idén nyáron végrehajtják az első teljes legénységgel zajló tesztet is.

Az űrrepülésekre már több mint 600 jelentkező foglalt helyet. A jegyeket először 250 ezer dolláros (74 millió forintos) áron hirdették meg, de az árak valószínűleg emelkedni fognak az új jelentkezők számára.

A Blue Origin még nem adott el jegyeket a közönségnek, és azt sem árulták el, hogy mennyibe fog kerülni. Bezos a bátyját és két másik embert is magával visz az űrbe, július 20-án, az első Holdra szállás 52. évfordulóján.

