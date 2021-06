A brit egészségügyi minisztérium péntek esti új adatsora szerint az elmúlt egy napban 15 810, az utóbbi egy hétben 90 511 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki országszerte. A heti adat 47,9 százalékkal magasabb a múlt pénteken zárult egyheti időszakban szűrővizsgálattal azonosított új fertőződések számánál.

Az angliai közegészségügyi szolgálat vizsgálati adatai szerint az új nagy-britanniai fertőződések 95 százalékát az először Indiában azonosított, fokozattan fertőzőképes delta vírusváltozat okozza.

A szaktárca péntek esti összesítése szerint az utóbbi 24 órában 18, az elmúlt egy hétben 110 halálos áldozata volt a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségnek az Egyesült Királyság egészében.

A brit koronavírus-járvány januári tetőzése idején előfordult, hogy naponta 1800-nál többen haltak meg Covid-19 betegségben, és voltak olyan időszakok, amikor megközelítette a 70 ezret a naponta azonosított új koronavírus-fertőződések száma.

Jelenleg 1485 pácienst kezelnek kórházban Covid-19 betegséggel. Az év eleji tetőzés idején elérte a 40 ezret a Covid-19 miatt kórházban ápolt betegek száma.

Jenny Harries, a minisztérium egészségügyi biztonsági hivatalának vezérigazgatója a pénteki adatsorhoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: a számok arra vallanak, hogy a nagy-britanniai oltási kampány sikere nyomán kezd megtörni a kapcsolat az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződések és a kórházi kezelést igénylő súlyos Covid-19-megbetegedések száma között.

Harries professzor kijelentette, hogy ez rendkívül biztató fejlemény, de "ez sem ad okot az elbizakodottságra", ugyanis a koronavírus elleni oltás mindkét dózisa sokkal hatékonyabban akadályozza meg a Covid-19 betegség kialakulását, mint egyetlen dózis.

Jenny Harries éppen ezért nyomatékosan kérte, hogy mindenki adassa be a második oltási adagot is, amint megvan erre az időpontja.A brit egészségügyi minisztérium péntek esti adatismertetése szerint a koronavírus elleni oltás első dózisából eddig 43 877 861-en részesültek, közülük 32 085 916-an a második adagot is megkapták.

Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 83,3 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcina első adagjával, 60,9 százalék mindkét dózist megkapta.

A brit kormány célkitűzése az, hogy július 19-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist.

Ugyaneddig az időpontig mindkét oltási adagot be kell adni a felnőttek kétharmadának, ezen belül az 50 évesnél idősebbek, a fokozottan veszélyeztetettek, az egészségügyi és szociális ellátás első vonalában dolgozók mindegyikének, és azoknak a 40 éven felülieknek is, akik május közepéig megkapták az első dózist.