A férf két éve, május 10-én tűnt el kutyájával. Az állat ugyan pár nappal később előkerült, de Pintér Gyulát azóta se találják. Bár 5 millió forintos nyomravezetői dijat ajánlottak fel az ügyben, úgy tűnik, ez sem elég.

A Blikk információi alapján a rendőrség ugyan már szeretett volna vádat emelni gyilkosság miatt, de az ügyészség visszaküldte a papírokat nekik további vizsgálatok céljából.

Az áldozat testvére nyilatkozott a lapnak:

Nemrég behívtak a rendőrségre, ahol megtudtam, a meggyanúsított férfi vihette Szlovákiába a testvérem kutyáját, megtalálták ugyanis az állat DNS-ét a kocsijában, és ő lehetett az is, aki rejtélyes körülmények között visszaparkolt Gyula terepjárójával a házához az eltűnése éjszakáján. Kamerafelvételek pedig azt bizonyítják, hogy az eltűnése előtt a műhelyéhez biciklizett, ahol beszélgettek valamiről.

A Blikk úgy tudja, a gyanúsított, B. L. érdemi vallomást nem tett, és a hazugságvizsgálatot sem vállalta. A rendőrség bár mindent megtett annak érdekében, hogy Pintér Gyula holttestés megtalálják, egyelőre nem jártak sikerrel.

Borzasztóan fáj, hogy a testvérem és a gyilkos megtalálása nélkül zárják le a nyomozást. Bíztam abban, hogy sikerül elszámoltatni a felelősöket, de erre egyre kevesebb esélyt látok. Nagy szívfájdalommal bírtam ki idáig is, de most teljesen összetörtem. Az életem már nem olyan mint volt, és soha nem is lesz.

