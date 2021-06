A vád szerint a vádlott és egyik bűntársa 2021. április 9-re virradóra a drótkerítés megbontásával bementek a szalkszentmártoni önkormányzat zárt udvarára. Az udvarban parkoló tűzoltó teherautó lakattal lezárt ajtaját feltörték, majd elloptak belőle kettő akkumulátort. Ezután elmentek az önkormányzat másik telephelyéhez, ahova a drótkerítést elhúzva hatoltak be. Innen egy munkagépből kettő és egy kisteherautóból egy akkumulátort loptak. Az összesen 170.000 forint értékű akkumulátorokat tisztázatlan körülmények között 15.000 forintért eladták, majd a pénzt elfelezték és elköltötték. Az önkormányzat kára nem térült meg.

A Kunszentmiklósi Járásbíróság a vádlottakat a váddal egyezően bűnösnek mondta ki lopás bűntettében és a mindkét lopást elkövető vádlottat és egyik bűntársát 64 nap elzárásra és 240 óra közérdekű munkára ítélte. A vádlott másik bűntársával szemben a bíró 312 óra közérdekű munkát szabott ki. A bíróság kötelezte a vádlottakat a meg nem térült kár megfizetésére is. Két vádlott esetében az ítélet jogerős, a másik bűntárs védője enyhítésért fellebbezett.

A település azóta örömhírről is beszámolt, hiszen közösségi összefogással sikerült pótlniuk az akkumlátorokat!

Az az összefogás amit a napokban tapasztaltunk, az példaértékű. Az, hogy gondolkodás nélkül gyűjtésbe kezdtek, hogy pótolni tudjuk az eltulajdonított akkumulátorokat, az felfoghatatlan.A segítségükkel a mai naptól az Öreglány is naprakész és bevethető. Hálásak vagyunk azért amit értünk tettek. Önök segítettek, hogy mi is segíthessünk. Szeretnénk, ha tudnák, hogy eddig is és ezután is számíthatnak a Szalk ÖTE-re - írták Facebook oldalukra.



Forrás: ugyeszseg.hu