Ahogy arról mi is hírt adtunk, vízbe fulladt egy kilenc éves fiú vasárnap délelőtt Hajdú-Bihar megyében. Most megrázó részletek láttak napvilágot a tragédiáról.

Vidám, szünidei programnak induló játékból lett borzasztó tragédia a Hajdú-Bihar megyei Bárándon. Egy helyi tanyán dolgozó pár, Imre és Icuka magukkal vitték 9 éves kisfiukat, Imikét oda, ahol dolgoznak. A kiskamasz egy 6 éves kislánnyal játszott épp, amikor játék közben belecsúszott a Hamvas-csatornába, és bár a szülők rögtön a gyerek után ugrottak, már nem lehetett segíteni a kisfiún.

"Imi nagyon vidám, mosolygós, eleven gyerek volt, mindenki imádta" – mondta a Borsnak a család egyik ismerőse.

A kisfiú szülei azonnal a fiuk után vetették magukat a csatornába, és kihúzták Imit a vízből, de már késő volt.

Úgy tudjuk, megállt a szíve szegény kisfiúnak. Hallottuk, hogy Imike koraszülött volt, és talán ettől gyengébb a kis szíve. Meleg is volt, felhevülhetett és megijedhetett, ahogy a hideg csatornába zuhant. Borzalmas tragédia, főleg úgy, hogy Imi és Icuka is példaértékű szülők voltak, minden percben figyeltek a kisfiukra – szögezte le az ismerős, aki azt is elárulta, Imi nagyon jó tanuló volt, három hangszeren játszott, és mindenki nagyon szerette őt.

A tragédia után a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, megpróbálták a gyermeket újraéleszteni, de hiába. A mentők nem csak Imikét, de 6 éves játszótársát is kórházba vitték, feltehetőleg a kislány sokkot kapott, de állapota stabil.